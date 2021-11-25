«Интерфакс»: исполнительный директор «Шанинки» признала вину и дала показания на Сергея Зуева

Исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова в ходе сотрудничества со следствием дала показания на всех фигурантов дела о мошенничестве, в том числе на ректора вуза Сергея Зуева. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник из следственных органов.

«Крючкова полностью признала свою часть вины, рассказала о схеме обналичивания похищенных денег, дала показания против ректора „Шанинки“ Сергея Зуева и других фигурантов дела», — сказал собеседник агентства.

Также Крючкову перевели из СИЗО под домашний арест.

Крючкова проходит фигурантом по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой и о хищении более 21 млн рублей Фонда новых форм развития образования, в котором подозревают Зуева. 9 ноября его перевели в СИЗО.

Ракову обвиняют в краже бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года». По версии следствия, ущерб составил 50 млн рублей. Московская школа социальных и экономических наук в деле фигурирует в качестве подрядчика.