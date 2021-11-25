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Андрей Воробьев: все детские дома Подмосковья закрылись

Виктория Шанина
Сегодня в 12:56

В Московской области закрылся последний детский дом — всех детей-сирот передали в приемные семьи. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев во время торжественной церемонии, посвященной Дню матери. Трансляцию мероприятия вел канал «360».

По словам Воробьева, по состоянию на 2013 год в Подмосковье было 44 детских дома. Он отметил, что там «очень заботливые воспитатели и педагоги, но лучше, чтобы детских домов не было».

«Мне очень приятно, что сегодня я могу сказать, что в этом — 2021 году — все наши детские дома закрыты. Это стало возможным благодаря тому, что приемные семьи пригласили в свои дома детишек. И так же дарят им любовь, внимание, заботу», — сообщил губернатор.

В начале ноября заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что в этом году в новые семьи передали порядка 1800 детей-сирот. Она отметила, что в регионе есть специальная программа для жителей, готовых к усыновлению ребенка. Для этого существуют школы, где будущих приемных родителей консультируют психологи, юристы и педагоги.

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