В Россию перестали ввозить растительное мясо Beyond Meat. У поставщика возникли проблемы с таможней

В Россию уже несколько месяцев не поставляют растительное мясо Beyond Meat. У компании, которая ввозит мясо в Россию, — Alianta Group — возникли проблемы с таможенным оформлением товаров. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на три источника на рынке.

По словам директора по развитию Alianta Group Александра Буйневича, перебои в поставках связаны с почти полным отсутствием контейнеров для перевозки продукта в замороженном виде из США, а также с судебным спором с Московской областной таможней по поводу классификации товара.

Растительное мясо поставляли как «прочие белковые концентраты и текстурированные белковые вещества», но таможня посчитала, что оно должно проходить по кодам «прочие пищевые продукты». Такие позиции признаны запрещенными к ввозу в рамках продуктового эмбарго от 2014 года, уточняет «Коммерсант».

Таможенники перестали пропускать товары Beyond Meat с июля 2021 года. Alianta Group обжаловала это решение, и Арбитражный суд Москвы на прошлой неделе признал его незаконным. По словам Буйневича, в ближайшее время дистрибьютор возобновит поставки растительного мяса в Россию. Точных сроков он не назвал.

Американская компания Beyond Meat — один из крупнейших производителей растительных аналогов мяса в мире. За первые девять месяцев 2021 года выручка компании выросла на 19,4% до 364 млн долларов. Капитализация Beyond Meat на бирже Nasdaq составляет 4,66 млрд долларов.