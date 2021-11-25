Южная Корея внедряет роботов в детсады, чтобы подготовить детей к высокотехнологичному будущему

Южная Корея начала тестировать внедрение роботов Alpha Mini в дошкольных учреждениях. Так власти хотят подготовить детей к высокотехнологичному будущему, пишет The Guardian.

Первые роботы появились в Сеуле. Городские власти отмечают, что они смогут частично заменить учебные пособия и образовательные платформы в детских садах. Alpha Mini умеют танцевать, петь, читать истории и даже учить некоторым техникам кунг-фу — дети повторяют за роботом отжимания и балансировку на одной ноге.

Датчики роботов отслеживают движения и жесты ребенка. Камеры на их шлеме могут делать фотографии, которые моментально отправляются на специальный планшет.

«В будущем станет очень важно уметь управлять искусственным интеллектом и связанными с ним инструментами», — отметила представитель правительственного отдела по уходу за детьми Хан Дон Сок.

На данный момент Alpha Mini проходят испытания в 300 дошкольных учреждениях Сеула. Правительство рекомендует программу для детей в возрасте от трех до пяти лет.

«Мы считаем, что наличие такого опыта в детских садах будет иметь длительный эффект на протяжении всей их юности, а также в более взрослом возрасте», — отметил Хан.

В России цены на робот Alpha Mini стартуют от 170 тыс. рублей.