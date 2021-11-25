Собянин призвал сокращать число мигрантов, работающих в ЖКХ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью РИА «Новости», что в районных коммунальных службах есть резерв к сокращению числа мигрантов.

По его словам, в крупных городских коммунальных предприятиях приезжие почти не работают. «Они остались на уровне жилищных гэбэушек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв куда подвигаться», — считает градоначальник.

Ранее Собянин призвал сокращать количество мигрантов, работающих на московских стройках, заявив, что нужны «люди другого качества». Также он сказал, что зарплата квалифицированного строителя — 120-150 тыс. рублей — предназначена «для москвичей, не для мигрантов».

Вместе с антимигрантской риторикой московских властей, в последние месяцы в СМИ, в первую очередь провластных, стали все чаще появляться публикации о происшествиях с участием приезжих. Согласно опросу ВЦИОМ, 57% россиян видят связь между ростом преступности и количеством мигрантов.

Как выяснили «Новая газета» и «Важные истории»*, число выявленных в России преступников среди приезжих из стран СНГ в два раза ниже, чем среди россиян — 2,25 на 1000 человек против 4,28. При этом чаще всего иностранцев судят за подделку документов или незаконное пересечение границы — 30% от все дел. Несмотря на общий низкий уровень преступности среди мигрантов, есть регионы, где они совершают больше преступлений, чем россияне. Как правило, это крупные города (Москва, Петербург) и приграничные области (Оренбургская, Ростовская, Смоленская).

*«Важные истории» внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.