В Госдуме предложили не упоминать в СМИ должности виновников резонансных ДТП

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил не упоминать в СМИ должности людей, виновных в громких ДТП. Об этом сообщила «Газета.ru».

По мнению Выборного, «совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека», в особенности если правонарушение было следствием трагической случайности и не являлось преднамеренным.

«Одни правонарушения, которые влекут уголовно-правовые последствия, совершаются намеренно — например, изнасилование, хищение, разбой и так далее. А другие без определенных намерений — в результате несчастного случая, ДТП в тех или иных обстоятельствах. По таким делам акцент смещать на должность [представителя] того или иного органа власти не совсем корректно», — заявил Выборный.

По мнению зампреда, из‑за упоминаний должности «формируется негативное мнение». Причем происходит это, как отметил депутат, еще до суда, а в ходе разбирательства человека могут оправдать. Но негативный фон все равно продолжает наносить непоправимый вред репутации, считает Выборный.

Такое заявление он сделал в связи со смертельным ДТП в Тюмени, в котором участвовал майор Следственного комитета Павел Шадрин. Он в состоянии опьянения задавил на скорости около 200 км/ч двух дорожных работников, убиравших снег на трассе.