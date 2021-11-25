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МВД проверит Netflix на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:50

Уполномоченная по защите семьи Ольга Баранец обратилась в МВД с жалобой на Netflix. Теперь сервис проверят на пропаганду ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних. Об этом сообщили «Ведомости».

Поводом для обращения стали, по словам Баранец, сериалы ЛГБТ-тематики, которые платформа показывает с маркировкой 16+. «Эта красочная коллекция фильмов и сериалов повествует о жизни геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров», — отметила она.

По мнению уполномоченной, правоохранителям следует привлечь к ответственности за это стриминговый сервис и ряд должностных лиц. Жалобу Баранец в данный момент рассматривает московское управление МВД.

Если сотрудники министерства согласятся с Баранец, Netflix может грозить штраф до 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до трех месяцев. Должностные лица в компании могут быть оштрафованы на сумму до 200 тыс. рублей.

Издание отмечает, что в число киноработ, на доступ к которым пожаловалась Баранец, вошли драма «Горбатая гора» и мини-сериал «Убийство Джанни Версаче». Оба проекта, как пишут «Ведомости», представлены на Netflix с маркировкой 18+.

Источник СМИ отметил, что Netflix в начале ноября проверял свой каталог на наличие соответствующей маркировки. В России платформа развивается в партнерстве с медиахолдингом «Национальная медиа группа» (НМГ), владеющим в частности телеканалом «РЕН ТВ».

Ранее Басманный районный суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей телеканал «Муз-ТВ», его руководителя также оштрафовали на 100 тыс. рублей в мировом суде по Таганскому району. Это произошло из‑за образов ряда артистов во время трансляции премии «Муз-ТВ».

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