Премьер-министр Швеции подала в отставку через несколько часов после избрания

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку спустя несколько часов после избрания. Причиной стал выход из коалиции партии «зеленых». Об этом сообщило информагентство Associated Press.

Андерссон заявила, что не хочет возглавлять правительство, если в нем «могут быть основания для сомнений в его легитимности». Однако в дальнейшем она готова возглавить однопартийное правительство, представленное только ее Социал-демократической рабочей партией.

Политик стала первой женщиной, которой удалось возглавить правительство страны. После этого депутаты отказались утвердить правительственный проект бюджета. В связи с этим Партия охраны окружающей среды покинула коалицию, составляющую правительство меньшинства в Швеции.

Андерссон должна была заменить на посту премьер-министра Стефана Лофвена, который отказался от позиции ранее в этом году. За политика проголосовали 117 законодателей, еще 57 воздержались. Остальные 174 были против ее назначения.

Тем не менее, согласно Конституции Швеции, премьер-министр может быть выбран, если минимум 175 парламентариев не выступили против кандидатуры.