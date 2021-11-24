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МГУ отстранил от работы со студентами сотрудников, отказавшихся от вакцинации

Юлия Онодэра
Вчера в 23:36

Московский государственный университет имени Ломоносова отстранил от работы со студентами сотрудников, который отказались от вакцинации. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на ректора Виктора Садовничего.

Он заявил, что от прививок отказались порядка 4-4,5% сотрудников университета — это примерно 800 человек. По словам Садовничего, эти люди не вакцинировались по разным причинам, в том числе по медицинским противопоказаниям.

«Мы знаем, у кого есть противопоказания, знаем, кто просто идеологический противник. Я издал приказ, прошу таких людей отстранить от контактов со студентами. На первый раз. А дальше будем думать», — сказал ректор МГУ имени Ломоносова.

Садовничий добавил, что хуже всего ситуация с вакцинацией обстоит на трех факультетах, где работают до 100 противников прививок. О каких именно факультетах идет речь, ректор не уточнил.

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