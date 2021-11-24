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Джаред Лето сказал, что его группа Thirty Seconds to Mars написала 200 новых песен

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:10

Актер и музыкант Джаред Лето рассказал в интервью с NME, что за время изоляции его группа Thirty Seconds to Mars написала около 200 треков для нового альбома. Во многом его вдохновил саундтрек «Дома Gucci» из 70-80-х годов.

«Итак, у нас сейчас так много песен. Мы не тратили времени на изоляции впустую: мы засели надолго и начали писать», — поделился Лето.

Источником вдохновения послужили как итальянские хиты того времени, так и песни коллективов Eurythmics, Blondie и певца Джорджа Майкла.

«Эти звуки [из тех десятилетий] как бы встроены в нашу психику, и иногда они действительно обращаются непосредственно к нашему сердцу. Они возвращают нас к фильмам, на которых мы выросли. Так что я люблю переживать этот опыт», — сказал Лето.

На вопрос, когда стоит ждать следующего альбома, Лето ответил, что группа «просто ждет подходящей возможности, подходящего времени, чтобы выпустить музыку».

«America» — последний альбом Thirty Seconds to Mars, выпущенный в апреле 2018 году. Одну из 12 песен с пластинки — «Walk on Water» — вместе с актером спел Иван Дорн в Киеве.

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