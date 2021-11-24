Китай создаст перечень знаменитостей, которые не соблюдают моральный кодекс

Власти Китая сформируют список знаменитостей, которые якобы не соблюдают моральный кодекс и распространяют информацию, которая подрывает традиционные ценности китайского общества. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

Управление киберпространства Китая намерено создать позитивную и здоровую интернет-среду. В частности, ведомство планирует бороться со сплетнями о звездах и излишнем к ним вниманием.

Сотрудники управления будут контролировать страницы селебити в соцсетях, а также сайты с информацией о них, в том числе сайты фан-сообществ. Регулятор хочет следить за рекламой с участием звезд.

Среди контента, который может стать причиной включения в реестр «отрицательных» знаменитостей, например, демонстрация богатства, призывы к покупкам рекламируемых вещей. Звезды, включенные в список, не смогут появляться на телевидении и даже в интернете.

Ранее Китайская ассоциация исполнительских видов искусства опубликовала имена 88 человек, которым уже запретили вести прямые трансляции из‑за «неэтичного поведения». Таким образом власти страны пытаются справиться с идеализированием знаменитостей и подражанию им.