Сергея Фургала обвинили в семи эпизодах мошенничества

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организованных убийствах, выдвинули новые обвинения «по экономическим делам». Об этом пишет «Интерфакс», а также подтверждает сын обвиняемого Антон Фургал в своем инстаграме.

Адвокат экс-губернатора Сергей Довгий рассказал РИА «Новости», что Фургала обвинили в семи эпизодах мошенничества (часть 4 статьи 159 УК), в том числе в сфере кредитования, и организации преступного сообщества (статья 210 УК). Эти дела завели еще 22 октября, но до этого момента подозрений не оглашали.

«Сергей Иванович не согласен с данным обвинением, поскольку не причастен к инкриминируемым деяниям. С адвокатами он готовится к предстоящим судебным разбирательствам», — заявил Антон Фургал.

В скором времени к рассмотрению дела Фургала приступит Люберецкий городской суд Московской области. Туда его перенесли 11 ноября из Железнодорожного суда Хабаровска.

Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Его обвинили в организации двух убийств и одного покушения на убийство в 2004–2005 годах. После ареста губернатора в Хабаровске поднялась волна протестов, которые проходили каждую неделю на протяжении нескольких месяцев.