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В TikTok появился аккаунт газеты «Дейли Бьюгл» из «Человека-паука»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:56

Sony создала тикток-аккаунт вымышленной газеты «Дейли Бьюгл» из вселенной о «Человеке-пауке». Там уже успели появиться редактор Джей Джона Джеймсон и интерн Бетти Брант, сыгранные Джеем Кей Симмонсом и Энгаури Райс.

В первом ролике Брант (Райс) говорит, что становится ведущей «Дейли Бьюгл» в тиктоке. Об этом, признается она, можно было только мечтать. Начинающий журналист обещает объективные и срочные новости, но чуть позже она узнает, что за все свои старания не получит ни копейки.

@thedailybugleofficial

Hi TikTok 👋 Welcome to The Daily Bugle! Follow us for breaking news on Spider-Man you can’t get anywhere else.

♬ SpiderMan No Way Home in theaters December 17 - The Daily Bugle

Следующий ролик начинается с того, что ведущих просят сказать, что они ненавидят Человека-паука, не говоря напрямую, что они ненавидят его. Интерн Брант отказалась от участия и сказала, что Питер Паркер — ее друг и хороший человек, спасший ей жизнь.

Кадр быстро сменяется на Джона Джеймсона, который говорит, что только Бог спасет нас, а не супергерой.

@thedailybugleofficial

Tell us you hate Spider-Man without telling us… (even if you don’t actually hate him).

♬ SpiderMan No Way Home in theaters December 17 - The Daily Bugle

В третьем и последнем тиктоке Брант приглашает фанатов супергероя присоединиться к ней, чтобы стать таким же интерном без зарплаты. Им предлагают писать свои новости, мнения и даже конспирологические теории.

@thedailybugleofficial

Join us as an intern of The Daily Bugle, no experience required! Get our reporter pack from our 🔗 in bio.

♬ SpiderMan No Way Home in theaters December 17 - The Daily Bugle

Это промо приурочено к нового фильму о супергерое — «Человек-паук: Нет пути домой». Лента выйдет в российский прокат 15 декабря.

Уже вышли два трейлера предстоящей премьеры. «Афиша Daily» разбирала второй ролик и пыталась понять, что же будет в фильме и появятся ли в нем три Человека-паука.

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