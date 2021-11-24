В TikTok появился аккаунт газеты «Дейли Бьюгл» из «Человека-паука»

Sony создала тикток-аккаунт вымышленной газеты «Дейли Бьюгл» из вселенной о «Человеке-пауке». Там уже успели появиться редактор Джей Джона Джеймсон и интерн Бетти Брант, сыгранные Джеем Кей Симмонсом и Энгаури Райс. В первом ролике Брант (Райс) говорит, что становится ведущей «Дейли Бьюгл» в тиктоке. Об этом, признается она, можно было только мечтать. Начинающий журналист обещает объективные и срочные новости, но чуть позже она узнает, что за все свои старания не получит ни копейки.

Следующий ролик начинается с того, что ведущих просят сказать, что они ненавидят Человека-паука, не говоря напрямую, что они ненавидят его. Интерн Брант отказалась от участия и сказала, что Питер Паркер — ее друг и хороший человек, спасший ей жизнь. Кадр быстро сменяется на Джона Джеймсона, который говорит, что только Бог спасет нас, а не супергерой.

В третьем и последнем тиктоке Брант приглашает фанатов супергероя присоединиться к ней, чтобы стать таким же интерном без зарплаты. Им предлагают писать свои новости, мнения и даже конспирологические теории.

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