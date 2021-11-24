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«Читай-город» и «Такие дела» запустили проект помощи «Добро между строк»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:02

Сеть книжных магазинов «Читай-город», издание «Такие дела», фонд «Нужна помощь» и рекламное агентство Nectarin запустили проект «Добро между строк». Об этом «Афише Daily» сообщили представители проекта.

До 18 февраля при заказе определенных книг в «Читай-городе» будут перечислять 10% с каждой продажи на помощь нуждающимся людям и животным. Также в магазинах сети можно сделать пожертвования по QR-коду на суперобложках.

В частности, поддержку получит центр реабилитации «Юна» — в нем лечат временно бездомных животных. Там же специалисты — ветеринары, кинологи и зоопсихологи — готовят питомцев к тому, чтобы обрести дом. Также деньги перечислят фонду медицинских решений «Не напрасно» и фонду помощи людям с нарушениями иммунитета «Подсолнух».

Чтобы поддержать акцию, нужно купить книги, посвященные проблемам бездомных животных, сирот и тяжело больных людей. Вместе с ними участники благотворительного проекта получат специально выпущенные закладки.

«Проект с „Читай-городом“ — замечательная возможность усилить эмоции от покупки книг и поддержать благотворительные организации. Для фонда „Нужна помощь“ это способ рассказать читателям о важности решения социальных проблем и показать простой путь поддержки тех, кому можно помочь», — сказала исполнительный директор «Нужна помощь» Софья Жукова.

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