В России зарегистрировали «Спутник М» — вакцину от коронавируса для детей старше 12 лет. В оборот она поступит не раньше конца декабря, а прививать ею будут с согласия родителей.

Врачи ведущих российских больниц позвали антипрививочников на экскурсию в «красные зоны», чтобы они изменили мнения. Среди приглашенных — Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Петр Толстой, Юрий Лоза и Мария Шукшина. Подписку на инстаграм-профиль последней ограничили из‑за публикаций с «ложной информацией».

Росздравнадзор передал в прокуратуру и Следственный комитет материалы на 37 противников вакцинации. Им могут грозить уголовные дела по статье о публичном распространении заведомо ложной информации.

В правительстве обсуждают выдачу QR-кодов неофициально переболевшим, а в Госдуме планируют рассмотреть законопроект о QR-кодах в общественных местах в декабре. Тем временем на Камчатке справку о высоком содержании антител приравняли к сертификату о вакцинации.

Власти Ленобласти обязали привиться пожилых, людей с хроническими заболеваниями и студентов. Сотрудники предприятий, если у них нет медотвода или справки о перенесенном COVID-19, должны быть вакцинированы еще с 15 ноября.

Председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о посредничестве во взяточничестве против судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат. По версии следствия, она предлагала коллеге вынести определенное решение за 50 тыс. долларов.

На пловчиху Виталину Симонову завели уголовное дело об оскорблении представителей власти. Полиция грубо задержала тренера девушки в аэропорту из‑за отсутствия маски — и та вступилась за него.

Минздрав планирует попробовать внедрение альтернативы военной службе для призывников с медобразованием. Молодым людям предложат отработать в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке.

В 2022 году YouTube, TikTok, Google и Facebook планируют привлечь к распространению социальной рекламы в России. А с февраля начнется размещение такого контента на крупнейших российских площадках: «Яндексе», VK Group, Rambler&Co.

Видеоролик, снятый Михаилом Ефремовым в исправительной колонии № 4, победил во всероссийском конкурсе среди осужденных. Он основан на романе Федора Достоевского «Преступление и наказание» — в этом году конкурс приурочен к 200-летию писателя.

Сингл «Blinding Lights» The Weeknd занял первую строчку в чарте лучших песен всех времен от Billboard. Канадский певец сместил Чабби Чекера и его хит «The Twist» 1960 года.

Jay Z стал музыкантом с наибольшим количеством номинаций на «Грэмми» в истории. На втором месте идет Пол Маккартни, на третьем — легендарный американский музыкант и продюсер Куинси Джонс.

Пользователи Reddit поделились песнями, которые они способны мгновенно узнать по тексту. На основе этого мы составили ностальгический рейтинг из 10 треков и рассказали немного о них.

Несколько музыкальных новинок в эту среду. Сингл «Яч» от екатеринбургского трио «4 позиции Бруно» и головокружительный (в прямом и переносном смысле) клип от диджея Bonobo.

Хелена Бонэм-Картер сыграет британскую телеактрису Ноэль Гордон, звезду мыльной оперы под названием «Перекресток». Биографический проект об артистке под названием «Нолли» разработают Расселл Т.Дэвис, Никола Шиндлер и Питер Хор для ITV.