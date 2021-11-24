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Сам создает анкеты и берет удаленные фото: в сети появились жалобы на дейтинг от «ВКонтакте»

Виктория Шанина
Сегодня в 21:41

22 ноября социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис «VK Знакомства». Платформа работает по принципу популярных дейтинг-приложений — необходимо создать анкету, затем выразить симпатию другим пользователям и, в случае взаимности, начать общение. В сети появились сообщения пользователей о том, что сервис создает аккаунты без их ведома.

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Читатели «Афиши Daily» рассказали, что дейтинг-сервис от «ВКонтакте» самостоятельно создает аккаунты, а для того чтобы их удалить, необходимо зайти в настройки.

«VK Знакомства» также заполняет дополнительную информацию о пользователе. Ориентируясь на действия владельца профиля в соцсети, он указывает предпочтения в музыке, место работы, отношение к алкоголю и сигаретам, а также знаки зодиака — даже в тех случаях, когда дата рождения скрыта.

Некоторые отметили, что у них в анкете появились теги «курение» и «вейп». Фотографий с сигаретами или испарителями на их страницах при этом не было.

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По словам студентки НИУ ВШЭ Леры Кузнецовой, в ее аккаунте появились удаленные фото из профиля, которые дейтинг расставил в случайном порядке.

Профиль Леры во «ВКонтакте»

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Аккаунт, автоматически созданный дейтинг-сервисом

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Варя Григорьева рассказала, что при составлении аккаунта сервис разместил ее личные данные, разрешение на использование которых она не давала.

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Часть пользователей предположила, что анкета активируется при нажатии на кнопку «Начать знакомиться».

Однако некоторые утверждают, что профиль появился, хотя они не нажимали эту кнопку — она даже не всплывала.

«Узнала от подруги, что „VK Знакомства“ автоматически создает аккаунты некоторым пользователям. Зашла проверить просто — и обнаружила, что моя анкета тоже есть. На аватарке — рандомное фото. Плюс еще около шести фотографий, в том числе удаленные. То есть раньше они были на страничке в „ВК“, но сейчас их там нет вообще, удалила давно. Кнопку „Начать знакомиться“ я не нажимала — да и шанса не было, у меня просто не было такой кнопки, сразу готовая анкета. Не заходила я и в раздел „Симпатии“ — узнала о нем только после этой ситуации».
Мария Сербина, студентка МГУ

Пресс-служба «ВКонтакте» в комментарии «Афише Daily» рассказала, что «VK Знакомства» не создает анкеты автоматически – они могли быть перенесены из приложения Lovina, которое соцсеть «в качестве эксперимента запустила в 2019 году».

«Мы специально позаботились о пользователях и перенесли их данные из Lovina в обновленный продукт „VK Знакомства“ — чтобы они не потеряли свои профили и уже взаимные симпатии. Кроме того, у многих людей были куплены платные подписки на Lovina — и было бы неправильно, если бы они их потеряли.

Также когда пользователь отправляет симпатию другому человеку, ему предлагается быстрое создание аккаунта с помощью информации из профиля „ВКонтакте“. Но аккаунт будет создан только после его подтверждения — без согласия пользователя мы не создаем его анкету», — заявили в пресс-службе соцсети.

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