Сам создает анкеты и берет удаленные фото: в сети появились жалобы на дейтинг от «ВКонтакте»

22 ноября социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис «VK Знакомства». Платформа работает по принципу популярных дейтинг-приложений — необходимо создать анкету, затем выразить симпатию другим пользователям и, в случае взаимности, начать общение. В сети появились сообщения пользователей о том, что сервис создает аккаунты без их ведома.

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Читатели «Афиши Daily» рассказали, что дейтинг-сервис от «ВКонтакте» самостоятельно создает аккаунты, а для того чтобы их удалить, необходимо зайти в настройки.

«VK Знакомства» также заполняет дополнительную информацию о пользователе. Ориентируясь на действия владельца профиля в соцсети, он указывает предпочтения в музыке, место работы, отношение к алкоголю и сигаретам, а также знаки зодиака — даже в тех случаях, когда дата рождения скрыта. Некоторые отметили, что у них в анкете появились теги «курение» и «вейп». Фотографий с сигаретами или испарителями на их страницах при этом не было.

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По словам студентки НИУ ВШЭ Леры Кузнецовой, в ее аккаунте появились удаленные фото из профиля, которые дейтинг расставил в случайном порядке.

Профиль Леры во «ВКонтакте» 1 из 2 Аккаунт, автоматически созданный дейтинг-сервисом 2 из 2

Варя Григорьева рассказала, что при составлении аккаунта сервис разместил ее личные данные, разрешение на использование которых она не давала.

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Часть пользователей предположила, что анкета активируется при нажатии на кнопку «Начать знакомиться».

Однако некоторые утверждают, что профиль появился, хотя они не нажимали эту кнопку — она даже не всплывала.

«Узнала от подруги, что „VK Знакомства“ автоматически создает аккаунты некоторым пользователям. Зашла проверить просто — и обнаружила, что моя анкета тоже есть. На аватарке — рандомное фото. Плюс еще около шести фотографий, в том числе удаленные. То есть раньше они были на страничке в „ВК“, но сейчас их там нет вообще, удалила давно. Кнопку „Начать знакомиться“ я не нажимала — да и шанса не было, у меня просто не было такой кнопки, сразу готовая анкета. Не заходила я и в раздел „Симпатии“ — узнала о нем только после этой ситуации». Мария Сербина, студентка МГУ