Сам создает анкеты и берет удаленные фото: в сети появились жалобы на дейтинг от «ВКонтакте»

22 ноября социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис «VK Знакомства». Платформа работает по принципу популярных дейтинг-приложений — необходимо создать анкету, затем выразить симпатию другим пользователям и, в случае взаимности, начать общение. В сети появились сообщения пользователей о том, что сервис создает аккаунты без их ведома.
Читатели «Афиши Daily» рассказали, что дейтинг-сервис от «ВКонтакте» самостоятельно создает аккаунты, а для того чтобы их удалить, необходимо зайти в настройки.
«VK Знакомства» также заполняет дополнительную информацию о пользователе. Ориентируясь на действия владельца профиля в соцсети, он указывает предпочтения в музыке, место работы, отношение к алкоголю и сигаретам, а также знаки зодиака — даже в тех случаях, когда дата рождения скрыта.
Некоторые отметили, что у них в анкете появились теги «курение» и «вейп». Фотографий с сигаретами или испарителями на их страницах при этом не было.
По словам студентки НИУ ВШЭ Леры Кузнецовой, в ее аккаунте появились удаленные фото из профиля, которые дейтинг расставил в случайном порядке.
Профиль Леры во «ВКонтакте»
Аккаунт, автоматически созданный дейтинг-сервисом
Варя Григорьева рассказала, что при составлении аккаунта сервис разместил ее личные данные, разрешение на использование которых она не давала.
Часть пользователей предположила, что анкета активируется при нажатии на кнопку «Начать знакомиться».
Однако некоторые утверждают, что профиль появился, хотя они не нажимали эту кнопку — она даже не всплывала.
Пресс-служба «ВКонтакте» в комментарии «Афише Daily» рассказала, что «VK Знакомства» не создает анкеты автоматически – они могли быть перенесены из приложения Lovina, которое соцсеть «в качестве эксперимента запустила в 2019 году».
«Мы специально позаботились о пользователях и перенесли их данные из Lovina в обновленный продукт „VK Знакомства“ — чтобы они не потеряли свои профили и уже взаимные симпатии. Кроме того, у многих людей были куплены платные подписки на Lovina — и было бы неправильно, если бы они их потеряли.
Также когда пользователь отправляет симпатию другому человеку, ему предлагается быстрое создание аккаунта с помощью информации из профиля „ВКонтакте“. Но аккаунт будет создан только после его подтверждения — без согласия пользователя мы не создаем его анкету», — заявили в пресс-службе соцсети.