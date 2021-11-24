Ученые: спустя полгода антитела к COVID-19 остались лишь у 31% привитых «Спутником V» добровольцев

В научном журнале The Lancet вышло исследование аргентинских ученых, в рамках которого они наблюдали жителей города Тукумана, сделавших прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». В статье заявляется, что только у 31% вакцинированных остались антитела в достаточном количестве.

В исследовании участвовали 602 человека, 66% из которых ранее COVID-19 не болели. После прививки «Спутником V» о легких побочных эффектах сообщили лишь 25%. После первой дозы антитела к вирусу выявили у 48% испытуемых, но после второй — почти у всех (97,6%).

После двух месяцев титры антител начали снижаться, но у большинства (94%) они сохранились через три месяца после прививки. Однако спустя полгода лишь у 31% привитых добровольцев обнаружили антитела в количестве, достаточном для иммунного ответа на COVID-19.

Аргентина зарегистрировала «Спутник V» в конце декабря прошлого года. На тот момент она была второй в мире страной, где разрешили использовать российский препарат.