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Министерство торговли США внесло МФТИ в санкционный список

Виктория Шанина
Сегодня в 20:07

Власти США внесли в санкционный список Московский физико-технический институт (МФТИ). Об этом сообщается на сайте американского Министерства торговли.

Причиной включения МФТИ в список стала разработка военной продукции для военного заказчика. Какие именно санкции будут применяться к институту, не уточняется.

Помимо МФТИ в список попало 25 организаций и физических лиц из КНР, Пакистана, Японии и Сингапура. Первые две страны власти США считают причастными к ядерной программе Пакистана.

«Международная торговля должна способствовать миру, процветанию и созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест, а не рискам для безопасности. Сегодняшние решения Министерства торговли должны помешать передаче американских технологий Китаю, России, содействовать развитию небезопасной ядерной программы Пакистана», — заявила глава министерства Джина Раймондо.

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