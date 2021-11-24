Глава СК возбудил уголовное дело о посредничестве во взяточничестве против судьи Арбитражного суда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о посредничестве во взяточничестве против судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным на сайте СК, Кондрат предложила коллеге, работающей над арбитражным делом, привлечь к субсидиарной ответственности определенных лиц за 50 тыс. долларов (около 3,7 млн рублей). Обвиняемая предложила судье принять соответствующее решение, а сама решила выступить посредником при передаче денег.

Коллега Елены Кондрат обратилась в правоохранительные органы. Сделка проходила уже под контролем оперативных служб. Свою вину Кондрат не признает, на данный момент расследование продолжается.

Для возбуждения уголовного дела Бастрыкин попросил разрешение у Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС). По закону дело против судьи можно возбудить только с согласия ВККС по запросу председателя СК.