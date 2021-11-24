Instagram ограничил подписку на Марию Шукшину. Она выступает против вакцинации от коронавируса

Читатели Ura.ru заметили , что страница актрисы также пропала из их подписок. Издание отмечает, что это делают модераторы соцсети.

«Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушила Нормы сообщества», — следует из предупреждения в соцсети. Однако подписаться на профиль Шушкиной все же можно.

Администрация Instagram добавила предупреждение при попытке подписаться на аккаунт актрисы Марии Шукшиной . Пользователей предупреждают, что на этом аккаунте публикуется «ложная информация».

Мария Шукшина стала одним из адресатов открытого письма, написанного российскими врачами к противникам вакцинации. Медики позвали антиваксеров, в том числе политиков и музыкантов, в красные зоны, чтобы те пересмотрели свои взгляды.

Шукшина ответила на приглашение в своем последнем посте. Она заявила, что выступает не против вакцинации, а против «порядка ее реализации», и пригласила тех «в зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и паники». Она полагает, что люди участвуют в «эксперименте неисследованной вакцины».

«А также считаю неправильным желание политтехнологов столкнуть лбами условных прививочников и антипрививочников, я говорила об этом в Белом доме на церемонии награждения», — заключила Шукшина. Ее поддержал актер Егор Бероев, к которому тоже обратились врачи.