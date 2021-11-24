Словарь Collins English Dictionary назвал словом года аббревиатуру NFT

Словом года, по версии авторов толкового словаря Collins English Dictionary, стала аббревиатура NFT (non-fungible token), обозначающая «невзаимозаменяемый токен». Об этом сообщили в блоге издания.

В течение последних 12 месяцев, как считают составители словаря, мир все чаще слышал об NFT. Невзаимозаменяемые токены «захватили воображение публики», открыв новые возможности для продажи произведений искусства, подчеркнули они.

Представители Collins English Dictionary отметили, что цифровая революция продолжается, изменяя культуру, отношения между людьми и способы ведения бизнеса. Она влияет на развитие языка наряду с пандемией и климатическим кризисом.

Поэтому в шорт-лист слов 2021 года попали crypto («крипта»), metaverse («метавселенная»), double-vaxxed («прошедший оба этапа вакцинации»), hybrid-working («гибридный режим работы», при котором сотрудники проводят в офисе часть времени).

Также Collins English Dictionary рассматривал слова pingdemic (невозможность ходить на работу из‑за контакта с коллегами, заболевшими COVID-19, — об их заражении сотрудники узнают с помощью уведомлений-пингов из специальных приложений) и climate anxiety («климатическая тревожность»).

Кроме того, в шорт-лист вошли neopronoun (слова, используемые для обозначения людей без упоминания их имен с целью избежать гендерной маркировки), regencycore (модная эстетика, вдохновленная Британией XVIII — первой половины XIX века, ставшая популярной благодаря сериалу «Бриджертоны») и cheugy (слово, обозначающее нечто неуклюжее и устаревшее, относящееся к 2000-м).