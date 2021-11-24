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SpaceX и NASA запустили ракету Falcon 9 с зондом для защиты планеты от астероидов

Виктория Шанина
Сегодня в 17:10

Компания Илона Маска SpaceX совместно с космическим агентством NASA запустила ракету-носитель Falcon 9 с зондом для защиты Земли от астероидов. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте NASA.

Запуск состоялся в 1.21 по восточному времени с базы Космических сил Ванденберг в штате Калифорния. Он был осуществлен в рамках первого в истории проекта по изменению траектории астероидов и их перенаправлению DART (Double Asteroid Redirection Test).

Ракеты выведет зонд DART на орбиту, после чего он полетит в направлении двойного астероида Дидим-Диморф диаметром 150 метров, который вращается вокруг солнца. Осенью 2022 года на скорости 24 тыс. километров в час зонд столкнется с Диморфом.

В NASA отметили, что цели уничтожить астероид нет. В рамках миссии планируется испытать технологию защиты Земли от столкновений с космическими объектами и выяснить, можно ли воздействовать на объекты, представляющие опасность для планет.

«Астероид, с которым мы пытаемся столкнуться, размером с футбольный стадион, а попасть мы в него должны объектом размером с холодильник», — сказала руководитель подразделения планетологии NASA Лори Глейз.

В сентябре ракета-носитель Falcon 9 запустила в космос корабль Crew Dragon с первым полностью гражданским экипажем. Команду астронавтов возглавил миллиардер Джаред Айзекман. Помимо него в состав экипажа вошли 29-летняя ассистентка врача Хейли Арсено, 42-летний ветеран ВВС США Крис Семброски и 51-летняя предпринимательница, педагог и опытный пилот Сиан Проктор.

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