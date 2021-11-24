Бортпроводникам разрешили применять спецсредства против авиадебоширов

Депутаты Госдумы поддержали в третьем чтении законопроект, разрешающий экипажу самолетов применять специальные средства для сдерживания дебоширов на борту. Об этом пишет ТАСС.

Для этого в Воздушный кодекс внесут поправку, которая позволит командиру самолета разрешать бортпроводникам «применять все необходимые меры, в том числе меры принуждения», в отношении тех, кто как‑либо угрожает полету или людям, находящимся на борту.

Перечень спецсредств и действий утвердит правительство. Закон вступит в силу через 180 дней.

«Новая газета» отмечает, что в пояснительной записке авторы закона сослались на участившиеся случаи нападений в самолетах, а спецсредства помогут экипажу «своевременно и эффективно» реагировать на это.

Последний известный случай дебоша произошел две недели назад, когда на борту самолета в Шереметьево пьяный мужчина кричал, пытался сломать кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив при этом руку. На него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.