Bonobo поделился головокружительным (в прямом и переносном смысле) клипом

Bonobo поделился клипом на сингл «Otomo», записанный вместе с O’Flynn. Это второй трек с грядущего альбома диджея «Fragments», релиз которого запланирован на 14 января.
В видео использованы кадры, снятые в 360-градусном формате. На них роллер Харрисон Петеркин проезжает через парки, леса и городские пейзажи. Режиссером клипа выступил Дейв Булливант.
Первый трек для «Fragments» — «Heartbreak» — вышел в октябре, сразу после анонса нового лонгплея и мирового тура. В ходе него диджей посетит Канаду, США, Францию, Швейцарию и Германию. В Россию или другие страны СНГ он, к сожалению, не заедет.
«Fragments» станет первым альбомом Bonobo с 2017 года, когда свет увидел его «Migration». В этом году диджей попал в список номинантов на «Грэмми» в категории «Танцевальная/электронная музыка». Победителей объявят 31 января.