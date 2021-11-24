Bonobo поделился головокружительным (в прямом и переносном смысле) клипом

Bonobo поделился клипом на сингл «Otomo», записанный вместе с O’Flynn. Это второй трек с грядущего альбома диджея «Fragments», релиз которого запланирован на 14 января.

В видео использованы кадры, снятые в 360-градусном формате. На них роллер Харрисон Петеркин проезжает через парки, леса и городские пейзажи. Режиссером клипа выступил Дейв Булливант.