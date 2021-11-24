Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о минимальном размере оплаты труда на 2022 год. МРОТ вырастет до 13 890 рублей в месяц, передает «Интерфакс».

По сравнению с текущим годом (12 792 р.) размер увеличится на 1098 рублей. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Изначально МРОТ предлагалось увеличить на 6,4% — до 13 617 рублей. Однако ко второму чтению в Госдуме Владимир Путин внес поправку, увеличившую минимальный размер оплаты труда до установленной суммы. Ее поддержали парламентарии.

29 декабря 2020 года Путин подписал федеральный закон о новой методике расчета МРОТ исходя из медианной зарплаты. Согласно документу, его величина не будет снижаться даже в случае уменьшения размера медианной зарплаты.