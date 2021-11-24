Михаил Ефремов победил во всероссийском конкурсе видеороликов среди осужденных

Видеоролик, который сняли осужденные исправительной колонии № 4, включая Михаила Ефремова, получил приз всероссийского конкурса среди осужденных. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Фильм получил название «Евангелие от Федора». Он снят по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание» — в этом году конкурс приурочен к 200-летию писателя.

Как отмечает пресс-служба Белгородской митрополии, «Евангелие от Федора» получило приз в номинации «Лучший монтаж». Авторами ролика указаны некие З. и Е. Под вторым подразумевается Михаил Ефремов.

«Осужденный Е.» — активный участник кружка корреспондентов и художественной самодеятельности. Ефремов выступил сценаристом ролика. В фильме также приняла участие его дочь Вера — она исполнила роль Сони Мармеладовой и прислала видео в колонию.

В ролике снялись и другие осужденные ИК-4. Статьи, по котором они были признаны виновными, «созвучны проблемам героев романа „Преступление и наказание“». Они прочитали монологи Мармеладова, Лужина, Свидригайлова и других героев романа. Следователя Порфирия Петровича сыграл сотрудник колонии.

«З. и Е. поощрены правами начальника учреждения, а также им вручен памятный подарок», — сообщила митрополия.

8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Тогда актер заявлял о желании создать Российский тюремный театр.