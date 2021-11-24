Нейросеть помогла NASA найти 301 экзопланету

Обычно планеты находят методом транзита — небесное тело вращается вокруг звезды, и, когда оказывается перед ней, астрономы фиксируют изменение ее яркости. Нейросеть обучена на прошлых подтвержденных случаях и ложных срабатываниях, что позволяет ей отличать планету от других объектов и помех.

ExoMiner дополнила людей, которые профессионально анализируют данные с телескопов, чтобы определить, какие сигналы поступают от планеты, а какие нет. Но без этой нейросети на решение подобной задачи потребовалось бы огромное количество времени — в поле зрения «Кеплера» попадают тысячи звезд, у каждой из которых может быть несколько экзопланет. Кроме того, ExoMiner более точен, чем другие машинные классификаторы и люди, которым присуща предвзятость.

В отличие от других нейросетей ExoMiner не представляет собой «черный ящик», то есть ученые всегда знают, на основе каких данных она решает, является объект планетой или нет. В своей работе нейросеть использует суперкомпьютер NASA — Pleiades (81-е место в мировом рейтинге суперкомпьютеров с 241 108 ядрами и максимальной мощностью в 5951 терафлопс).

По предварительным данным, ни одна из подтвержденных при помощи ExoMiner планет не похожа на Землю и не находится в обитаемой зоне своих звезд. Обучив нейросеть на данных «Кеплера», ученые собираются применить ее и на других миссиях, в частности, для анализа данных с космического телескопа TESS, который запустили с Земли в 2018 году для поиска экзопланет.

Долгое время задача нахождения планет вне Солнечной системы была неразрешима из‑за того, что эти небесные тела слишком малы и тусклы. Первые экзопланеты удалось обнаружить в 1980-х годах, и до применения ExoMiner этот статус был подтвержден у 4569 тел. Сейчас их число увеличилось до 4870.