Призывникам с медицинским образованием могут предложить альтернативную службу на Дальнем Востоке

Минздрав России планирует в тестовом режиме внедрить альтернативную военную службу для призывников с медицинским образованием. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на первого замминистра здравоохранения Виктора Фисенко.

По словам Фисенко, призывникам с медобразованием предложат отработать в первичном звене здравоохранения. Проходить альтернативная служба будет на Дальнем Востоке.

«Предлагаем ряд решений, которые будут востребованы на Дальнем Востоке, эти решения также предложили регионы. Это внедрение так называемого вахтового метода», — сказал замминистра.

Он отметил, что на Дальнем Востоке наблюдается дефицит работников в медучреждениях. Это является одним из основных вопросов в здравоохранении на данный момент.

В начале сентября было подписано соглашение о строительстве нового города Спутник рядом с Владивостоком. В конце августа министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов рассказал о планах основать первый город-миллионник в регионе. За несколько недель до этого министр обороны Сергей Шойгу предложил возвести в Сибири от трех до пяти крупных городов с населением до миллиона человек и перенести в один из них столицу России.