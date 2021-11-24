В Тюмени пьяный сотрудник Следственного комитета насмерть сбил двух человек

В Тюмени сотрудник Следственного комитета на автомобиле BMW насмерть сбил двух дорожных рабочих. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.

По предварительным данным УГИБДД, сотрудник комитета был пьян. При проверке на трезвость водителя на месте аварии было выявлено 1,38 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

ДТП произошло вечером 23 ноября. Двое дорожных рабочих переходили дорогу вне пешеходного перехода, «производили какие‑то работы», пояснили в пресс-службе УГИБДД. Они скончались на месте.

Одному погибшему был 61 год, другому — «примерно 30–35». Материалы дела переданы в Следственный комитет.

В отношении водителя BMW возбуждено уголовное дело по статье 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).