Arctic Monkeys, Дуа Липа и Kings of Leon: фестиваль Sziget объявил первую волну артистов

В список хедлайнеров вошли британская рок-группа Arctic Monkeys, певица Дуа Липа и американская рок-группа Kings of Leon. Также на сцене Sziget выступят Алан Уокер, Льюис Капальди, Stromae, Woodkid, Jungle, Bastille, Джон Хопкинс , Sigrid, Slowthai, Sevdaliza и другие. Полный список участников можно найти на сайте фестиваля.

Крупнейший фестиваль Европы Sziget раскрыл первую волну артистов. После двухлетнего перерыва мероприятие пройдет в Будапеште с 10 по 15 августа 2022 года, рассказали « Афише Daily » представители фестиваля.

Абонемент на все 6 дней фестиваля обойдется в 290 евро, 3-дневный билет — в 195 евро.

В июле Венгрия открыла свободный въезд в страну для вакцинированных россиян, а также возобновила выдачу туристических виз. Предъявлять результаты ПЦР-тестов и сидеть на карантине путешественникам из России не требуется.

Sziget — венгерский фестиваль, также известный как «Остров Свободы», проводится на острове Обуда, в Будапеште, с 1993 года. Последнее на данный момент мероприятие прошло в 2019 году. Sziget собрал более 530 000 гостей из 100 стран, а выступили на фестивале более 1000 артистов и активистов — от Эда Ширана, Foo Fighters до Джейн Гудолл и Эмтитал Махмуд. Кроме музыки Sziget предлагает целый ряд культурных развлечений, таких как театральные и цирковые выступления, перформансы, арт-инсталляции и выставки современного искусства.