Госдума не планирует в декабре рассматривать законы о QR-кодах на транспорте и в общественных местах

Законопроекты о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах отсутствуют в календаре Государственной думы на декабрь. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документы нижней палаты парламента.

О возможных сроках рассмотрения документов не сообщается. 15 ноября Совет Госдумы решил направить законопроекты о введении в России системы QR-кодов в региональные парламенты, Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации для сбора замечаний и предложений.

«Мы видим, что люди обеспокоены, и внимательно анализируем ситуацию, ведем консультации с экспертным сообществом, с представителями кабинета министров, Минздравом, Роспотребнадзором. Нам важно детально обсудить законопроекты и вынести взвешенное решение», — сообщил руководитель думской фракции «Единой России» Владимир Васильев.

Тогда же, 15 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение системы QR-кодов на федеральном уровне неизбежно. Он отметил, что обсуждать детали документа пока рано, так как работа над ним в парламенте только начинается.

11 ноября стало известно, что правительство разработало два законопроекта о введении в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к COVID-19. Согласно первому, сертификат о пройденной вакцинации либо антителах необходимо будет предъявлять при посещении кафе и ресторанов, массовых мероприятий, магазинов и культурных площадок. Второй предполагает проверку кодов в самолетах и поездах. Принимать решения о вводе QR-кодов и определять детали их применения должны будут регионы.