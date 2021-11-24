В прокуратуру и СК передали материалы на 37 противников вакцинации. Им могут грозить уголовные дела

Росздравнадзор поручил региональным подразделениям искать в соцсетях и СМИ людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях. С 1 ноября в прокуратуру и СК была передана информация о 37 противниках вакцинации. Об этом сообщают «Известия».

Больше всего распространителей фейковых новостей обнаружено в Карелии (18 материалов). Затем следуют Ростовская (8), Волгоградская (5), Смоленская (2) области. По одному нарушению найдено в Петербурге, Ленинградской и Томской областях, а также в Якутии.

Выявленным противникам вакцинации грозит наказание по статьям 207.1 (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) и 207.2 (Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Максимальное наказание по первой — до года ограничения свободы или исправительных работ, по второй — штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до трех лет.

В случае смерти человека из‑за ложной информации предусмотрен штраф до 2 млн рублей или до пяти лет колонии. Однако следствию придется доказать, что пользователь умышленно выдал фейк за достоверную медицинскую информацию, рассказал собеседник «Известий» юрист Михаил Прядко.

В России за последние сутки выявили 33 558 случаев коронавируса — это на 438 меньше, чем вчера. За сутки умерли 1240 человек, выздоровели 36 682 пациента.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 257,4 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (47,4 млн), на втором — Индия (34,5 млн), на третьем — Бразилия (22 млн), на четвертом — Великобритания (9,8 млн).