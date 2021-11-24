«4 позиции Бруно» выпустили новый сингл «Яч»

В тексте к лирическому герою приходит мастерок с неким Ячем, который «не понимает ни крик, ни стон», а «все, что ему нужно, это твой разлом».

Екатеринбургское электронное трио «4 позиции Бруно» выпустило новый трек «Яч». Послушать его можно на популярных стримингах , Bandcamp и во «ВКонтакте» .

Уральское электронное трио, основанное Александром Ситниковым и Антоном Клевцовым, существует уже 18 лет, а в его дискографии насчитывается более 30 альбомов. Группа работает в собственном стиле токсичного даба, перевоплощая русскую попсу и шансон в мрачную танцевальную электронику.

Последний на данный момент лонгплей «4 позиций Бруно» ― «Веселые старты» ― вышел в начале 2019 года, а EP — «Сакральный движ» — в марте 2020-го. С 2016 года Ситников также выпускает музыку в рамках проекта «Порез на собаке».