перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Тюмени пьяный сотрудник Следственного комитета насмерть сбил двух человек 13:55
РБК: в правительстве обсуждают выдачу QR-кодов неофициально переболевшим 13:06
fluidforms/Flickr
Госдума не планирует в декабре рассматривать законы о QR-кодах на транспорте и в общественных местах 12:59
Arctic Monkeys, Дуа Липа и Kings of Leon: фестиваль Sziget объявил первую волну артистов 12:53
В прокуратуру и СК передали материалы на 37 противников вакцинации. Им могут грозить уголовные дела 12:19
Настоятель петербургского храма попросил вернуть мощи из МХАТа 12:12
В России выявили 33 558 новых случаев COVID-19 11:51
Bloc Party вернулись к старому звуку и анонсировали первый альбом за шесть лет 11:37
«4 Позиции Бруно»/«ВКонтакте»
«4 позиции Бруно» выпустили новый сингл «Яч» 11:28
Попова: снимать ограничения из‑за COVID-19 в России «категорически рано» 10:24
Самый большой каток Москвы откроется на ВДНХ 26 ноября 9:47
YouTube, TikTok и Facebook планируют привлечь к распространению социальной рекламы в России 9:39
В Камчатском крае справку о высоком содержании антител приравняли к сертификату о вакцинации 8:25
Футболист Райан Бабел выпустит автобиографию в виде рэп-альбома 3:21
vita_simonova/Instagram
На пловчиху Виталину Симонову завели дело из‑за оскорбления силовиков. Те уложили на пол ее тренера 2:46
Хелена Бонэм-Картер сыграет главную роль в проекте, посвященном британской телеактрисе Ноэль Гордон 1:42
Победителем национального конкурса Shnit Worldwide Festival стала глитч-анимация «Вадим на прогулке» 0:51
Объявили номинантов «Грэмми». Среди них — Тони Беннетт, Канье Уэст и ABBA Вчера в 23:31
Разработчик Pokemon Go привлек 300 млн долларов на создание метавселенной на основе 3D-карты мира Вчера в 22:55
Amediateka/YouTube
Вышел официальный тизер нового сезона «Эйфории» Вчера в 22:10
Отключить рекламу

«4 позиции Бруно» выпустили новый сингл «Яч»

Семён Гудошников
Сегодня в 11:28

Екатеринбургское электронное трио «4 позиции Бруно» выпустило новый трек «Яч». Послушать его можно на популярных стримингах, Bandcamp и во «ВКонтакте».

В тексте к лирическому герою приходит мастерок с неким Ячем, который «не понимает ни крик, ни стон», а «все, что ему нужно, это твой разлом».

Уральское электронное трио, основанное Александром Ситниковым и Антоном Клевцовым, существует уже 18 лет, а в его дискографии насчитывается более 30 альбомов. Группа работает в собственном стиле токсичного даба, перевоплощая русскую попсу и шансон в мрачную танцевальную электронику.

Последний на данный момент лонгплей «4 позиций Бруно» ― «Веселые старты» ― вышел в начале 2019 года, а EP — «Сакральный движ» — в марте 2020-го. С 2016 года Ситников также выпускает музыку в рамках проекта «Порез на собаке».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Последняя дуэль
Мэтт Деймон вызывает Адама Драйвера на поединок
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Люди
Александр Ситников
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить