Bloc Party вернулись к старому звуку и анонсировали первый альбом за шесть лет

Композиция «Traps» войдет в новый альбом команды «Alpha Games» — его релиз назначен на 29 апреля 2022 года. Пластинку продюсируют Адам Гринспан и Ник Лоне — ранее они работали с Ником Кейвом, Arcade Fire, Yeah Yeah Yeahs и Idles.

В ноябре «Афиша Daily» включила песню Bloc Party «Banquet» в список 50 треков, с которых стоит начать свое знакомство с постпанком. Также в материал вошли Gang of Four, Young Marble Giants, Siouxsie and the Banshees и «Петля Нестерова».