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Bloc Party вернулись к старому звуку и анонсировали первый альбом за шесть лет

Денис Ламехов
Сегодня в 11:37

Британская инди-группа Bloc Party выпустила новый трек и анонсировала выход альбома — первого за шесть лет.

Песня получила название «Traps» — стилистически она напоминает первые релизы команды, в том числе треки, вошедшие на дебютный альбом 2005 года «Silent Alarm». Более поздние пластинки, где группа пыталась искать новый звук, включая «Hymns» (2016) и «Four» (2012), были прохладно встречены критиками.

Композиция «Traps» войдет в новый альбом команды «Alpha Games» — его релиз назначен на 29 апреля 2022 года. Пластинку продюсируют Адам Гринспан и Ник Лоне — ранее они работали с Ником Кейвом, Arcade Fire, Yeah Yeah Yeahs и Idles.

В ноябре «Афиша Daily» включила песню Bloc Party «Banquet» в список 50 треков, с которых стоит начать свое знакомство с постпанком. Также в материал вошли Gang of Four, Young Marble Giants, Siouxsie and the Banshees и «Петля Нестерова».

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