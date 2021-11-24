Врачи 11 ведущих российских больниц, где лечат больных COVID-19, написали открытое письмо противникам вакцинации. Медики пригласили посетить их «красные зоны», реанимационные и патологоанатомические отделения, пишет «Интерфакс».

Письмо адресовано, в том числе лидерам КПРФ и «Справедливой России» Геннадию Зюганова и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, депутату-единоросу Вячеславу Лысакову, политологу Сергею Кургиняну, музыкантам Константину Кинчеву, Юрию Лозе, Наталье Ветлицкой, актерам Егору Бероеву и Марии Шукшиной.

«Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по „красным зонам“, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать. Ждем вас», — говорится в письме медиков.

Среди подписантов — главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко и главврач городской больницы № 52 Марьяна Лысенко.

В России с начала осени наблюдается всплеск заражений коронавирусом, в том числе из‑за распространения дельта-штамма. С середины октября в стране регулярно обновляются рекорды по смертности и заболеваемости (последняя с 6 ноября постепенно пошла на спад). С 20 октября ежедневно от COVID-19 погибает по официальным данным более 1 тыс. россиян.

По информации оперштаба от 19 ноября, полную вакцинацию в России прошли 58,7 млн человек — это примерно 40% населения страны. Для сравнения, в Китае этот показатель составляет 75%, в Евросоюзе 67%, а в США — 58%.

Для снижения заболеваемости российские власти вводили с 30 октября по 7 ноября режим нерабочих дней, в ряде регионов объявили частичный локдаун. Федеральное правительство разрабатывает два законопроекта о введении QR-кодов — для посещения общественных пространств и для проезда в междугороднем транспорте.

В нескольких российских регионах прошли акции против введения QR-кодов, в Волгограде протестующие ворвались в здание Роспотребнадзора.