Попова: снимать ограничения из‑за COVID-19 в России «категорически рано»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 в России не должна стать поводом для оперативного снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС.

«Эффективность их [ограничительных мероприятий] трудно переоценить <…> Хочу отметить, что в некоторых субъектах как только начинается снижение, сразу же отменяются те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано», — заявила Попова.

Она также высказалась по поводу заболеваемости в старшей категории населения. «Наименьшие темпы снижения заболеваемости мы наблюдаем в группе 65 лет и старше, здесь ситуация практически не меняется. Как только уровень иммунизации превысит 60%, мы заметим значимые изменения», — сообщила она.

По данным на 23 ноября, в России за 24 часа выявлено 33 996 случаев коронавируса — это на 1685 меньше, чем днем ранее. За сутки умерли 1243 человека, выздоровели 36 051 человек.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 256,9 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (47,3 млн), на втором — Индия (34,5 млн), на третьем — Бразилия (22 млн), на четвертом — Великобритания (9,8 млн).