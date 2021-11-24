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Самый большой каток Москвы откроется на ВДНХ 26 ноября

Семён Гудошников
Сегодня в 9:47

Самый большой каток Москвы откроется на ВДНХ 26 ноября и проработает до 27 февраля. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе заммэра города Натальи Сергуниной.

Площадь ледового покрытия превысит 20 тыс. квадратных метров, а вместе с инфраструктурой каток будет занимать 53 тыс. «квадратов». Гости смогут прокатиться по ледовым дорожкам от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58 «Земледелие», вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок».

Для детей от трех до восьми лет 27 ноября откроется ледовая арена поменьше — площадью 900 квадратных метров.

© Пресс-материалы

Каток будет работать в будни с 11.00 до 23.00, в выходные — с 10.00 до 23.00. Технический перерыв — с 15.00 до 17.00. Для посетителей оборудуют раздевалки, два пункта заточки коньков, медпункт, девять точек с уличной едой и ресторан. Коньки можно будет взять на прокат — для этого откроют три основных павильона проката.

Каждую неделю на катке планируют проводить спортивные зарядки и танцевальные занятия. Самыми значимыми событиями станут празднование Нового года, Дня студента, Дня всех влюбленных и Дня защитника Отечества. А еще возобновят экскурсии на коньках, посвященные истории и архитектуре выставки.

Информацию о событиях опубликуют на сайте ВДНХ, там же можно будет купить билет на каток. При покупке нужно будет выбрать определенное время и павильон для входа — это позволит разделить поток посетителей.

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