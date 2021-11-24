Самый большой каток Москвы откроется на ВДНХ 26 ноября и проработает до 27 февраля. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе заммэра города Натальи Сергуниной.

Площадь ледового покрытия превысит 20 тыс. квадратных метров, а вместе с инфраструктурой каток будет занимать 53 тыс. «квадратов». Гости смогут прокатиться по ледовым дорожкам от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58 «Земледелие», вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок».

Для детей от трех до восьми лет 27 ноября откроется ледовая арена поменьше — площадью 900 квадратных метров.