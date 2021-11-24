YouTube, TikTok и Facebook планируют привлечь к распространению социальной рекламы в России

В 2022 году АНО «Институт развития интернета» планирует подключить зарубежные онлайн-платформы к размещению социальной рекламы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора организации Алексея Гореславского.

В их число войдут YouTube, Google, Facebook и TikTok. Он добавил, что с февраля начнутся первые размещения соцрекламы на крупнейших российских площадках: «Яндексе», VK Group, Rambler&Co. «Мы запустили первый конкурс на размещение социальной рекламы в интернете от НКО и благотворительных организаций, который завершится 7 декабря. До конца года заявки пройдут экспертную оценку», — заявил Гореславский.

В текущем году организация уже реализовала пилотные проекты по размещению рекламы на темы вакцинации, донорства и поддержки пожилых людей.

В апреле 2021 года Госдума приняла закон об обязательном размещении соцрекламы в интернете: 5% площади или времени на рекламу в медиа должно быть отведено таким объявлениям или роликам. В июле оператором проекта был назначен «Институт развития интернета».