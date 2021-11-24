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В Камчатском крае справку о высоком содержании антител приравняли к сертификату о вакцинации

Денис Ламехов
Сегодня в 8:25

Вчера, 23 ноября, в Камчатском крае начала работу комиссия по выдаче документов о наличии или отсутствии антител к COVID-19. Жители могут использовать справку о высоком содержании антител как сертификат о вакцинации и QR-код. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный Минздрав.

В ведомстве отметили, что документ дает право пользоваться услугами местных автобусных и авиаперевозчиков, заселяться в отели, посещать общепит, музеи, спортивные мероприятия, бассейны и фитнес-центры. Предполагается, что справка будет действительна один месяц.

Услуга по выдаче документа будет платной — она не предусмотрена Территориальной программой государственных гарантий, уточнили в Минздраве. Для получения справки нужно сдать тест на антитела в любой квалифицированной лаборатории.

С 23 ноября в Камчатском крае для поездок на междугородних автобусах и авиаперелетов по всем местным направлениям необходимо предъявлять QR-код. В случае его отсутствия билеты можно вернуть с возвратом денежных средств.

14 ноября в камчатском городе Елизово более 100 жителей вышли на несанкционированный митинг с требованием отменить введение QR-кодов для посещения развлекательных мероприятий и общественных мест. Система начала действовать в Камчатском крае с 30 октября.

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