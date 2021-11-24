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Футболист Райан Бабел выпустит автобиографию в виде рэп-альбома

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:21

Нидерландский футболист Райан Бабел, играющий в данный момент за команду «Галатасарай», выпустит автобиографию в виде рэп-альбома. Об этом сообщил The Guardian.

Дебютная пластинка 34-летнего спортсмена выйдет 26 ноября. На ней будет восемь треков. На их создание Бабела вдохновил журналист, который пару лет назад спросил его о планах на автобиографию.

«У меня было такое чувство, что еще слишком рано. Я не был готов. Но затем мы оказались в первом локдауне и были вынуждены оставаться дома, и мне стало скучно. И тут ко мне пришла идея. Я подумал: „Почему б мне не взять концепцию автобиографии в музыкальном формате?“», — рассказал футболист.

Бабел записал композиции при помощи друзей-музыкантов в Голландии. Спортсмен признался, что интересовался музыкой с подросткового возраста, но боялся попробовать себя в ней. Тем не менее, стать одновременно футболистом и музыкантом было его мечтой.

Игрока смущало отношение общества и СМИ к спортсменам, занимающимся творчеством. «В то время это не было так распространено среди футболистов», — пояснил он. В 18 или 19 лет Бабел отступился от своих надежд в музыке и решил сфокусироваться на спорте.

Однако 12 лет назад он все же основал компанию, занимающуюся музыкальным менеджментом. Футболист участвовал в записи песен других хип-хоп-артистов из Нидерландов. Но полностью создавать и выпускать собственные треки Бабелу не приходилось.

«Я понимал, что, если я хочу сделать нечто аутентичное, мне необходимо поделиться тем, о чем, возможно, не всегда комфортно рассказывать. Но в то же время я был готов морально сделать это, и процесс написания была очень вдохновляющим для всех людей, которые были вовлечены», — признался спортсмен.

Бабел добавил, что действительно гордится тем, что он смог рассказать в альбоме, и тем, как он это сделал. Он подчеркнул, что его прежние эксперименты в музыке были «похожи на хвастовство». Новая пластика же, по мнению Бабела, получилась максимально искренней.

В данный момент Бабел уже выпустил три сингла с альбома — «Young Champ», «Reminder» и «Open Letter». В последней он рассказывает о событиях 2003–2004 годов, когда футболист только начинал профессиональную карьеру и сталкивался с неверием в его потенциал, а также эпизодами проявления расизма.

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