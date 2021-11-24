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На пловчиху Виталину Симонову завели дело из‑за оскорбления силовиков. Те уложили на пол ее тренера

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:46

Трехкратная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова стала фигуранткой уголовного дела об оскорблении полицейских. Девушка нецензурно высказалась в отношении правоохранителей, которые грубо задержали ее тренера в аэропорту Пулково, сообщил «Матч ТВ».

Наставник спортсменки — заслуженный тренер России Александр Ильин — попытался зарегистрироваться на рейс. В этот момент на нем не было защитной маски. Работники аэропорта попросили его надеть ее, а в ответ на отказ вызвали охрану.

По словам Симоновой, тренер попросил выдать ему респиратор вместо медицинской маски, поскольку, по его мнению, «маска не является средством защиты органов дыхания». Респиратора в Пулково не оказалось, и тогда Ильина отказались регистрировать на рейс.

«Ему сказали, что маски нет, в итоге потом пришла охрана. Попросили предъявить паспорт, он спросил на каком основании. Попросил еще принять жалобу на девушку, которая отказалась его зарегистрировать. Они сказали, что нужно пойти в дежурную части», — рассказала Симонова.

Ильин, со слов пловчихи, ответил полицейским: «Я что, задержан?». После этого у него и силовиков началась перепалка. Тренера «заломали» и уложили на пол. В этот момент Симонова начала кричать на правоохранителей и назвала их «уродами» — это слышно на видео, которое спортсменка выложила на своей инстаграм-странице.

Мы не можем дать ссылку на конкретный пост, так как в нем есть нецензурная лексика, а это запрещено Роскомнадзором. Вы можете найти эту публикацию на странице @vita_simonova.

«Я так поняла, что, когда его вели, он жаловался на то, чтобы его не держали, так как идти тяжело — проблема с бедром, нога болит, но они не поверили и то, что он пытался высвободиться, поняли так, будто он вырывается», — пояснила Симонова.

Чемпионка отметила, что ее тоже «за руки хватали, говорили, что я тоже должна за ними пойти». Как говорит спортсменка, она «вырвалась, взяла вещи, пошла в дежурную часть и выложила видео». У девушки взяли показания, ее телефон изъяли в качестве вещдока.

В данный момент Симонова находится в Петербурге под подпиской о невыезде. На нее завели дело по статье 319 УК РФ об оскорблении представителей власти, на Ильина — дело по статье 19.3 КоАП РФ о неповиновении полиции. Тренеру может грозить арест до 15 суток, а спортсменке — штраф до 40 тыс. рублей или исправительные работы сроком до года.

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