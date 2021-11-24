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Победителем национального конкурса Shnit Worldwide Festival стала глитч-анимация «Вадим на прогулке»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:51

Кинофестиваль Shnit Worldwide Festival подвел итоги национального конкурса Made in Russia. Главный приз смотра получила экспериментальная глитч-анимация Саши Свирского «Вадим на прогулке». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Награду за лучшую режиссуру отдали Алене Шевченко, она сняла подростковый ромком «Зарница» о пробуждении сексуальности. А приз зрительских симпатий достался Софье Левкиной и созданному ей документальному портрету костромича «Друг мой Сашка».

«В этом году в программу фестиваля вошли предельно разнообразные картины», — отметили организаторы. Фильмы были разделены на две программы: одна была показана параллельно еще в шести странах, другая создана специально для России.

В Worldwide Competition попали лучшие 18 короткометражных работ со всего мира, в том числе «Мти», «Анита», «Ванна». В так называемые цветовые блоки конкурса (их показали только в России) вошла еще 21 лента, например, «Акушер», «Нина», «Тонущие корабли».

Жанры киноработ варьировались от научной и спекулятивной фантастики до комедийных скетчей, отметили представители Shnit. Среди поднятых в картинах тем — различные модели маскулинности, угнетение женщин и кризис в семье.

Отдельно на фестивале представили программу экспериментального кино, в ней можно было увидеть историю молодой марсианки, оммаж авангардистке Яеи Кусаме, диссоциативную фугу о мужском взгляде и насилии. «Вадим на прогулке» был представлен в этой категории.

В национальном конкурсе участвовали 16 фильмов, таких как музыкальная драма о бездомности «Бродяга Бро» Петра Тимофеева, экранизация прозы Евгении Некрасовой о домохозяйке «Руки» Кати Скакун, картина взросления Дианы Машановой «Толи».

В жюри конкурса Made In Russia вошли продюсерка Янна Буряк («Путешествие Федора по Москве начала XXI века», «Молоко»), режиссер Иван Соснин («Интервью») и глава European Short Pitch Жюли Марне.

«Афиша Daily» рассказывала подробно о некоторых картинах из программы Shnit Worldwide Festival 2021. В этом году фестиваль пришлось провести частично в онлайн-формате из‑за локдауна в Москве.

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