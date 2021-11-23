Разработчик Pokemon Go привлек 300 млн долларов на создание метавселенной на основе 3D-карты мира

Вырученные деньги компания намерена направить на создание игр, приложений и развитие так называемой «реальной метавселенной». Ее Niantic строит на основе трехмерной карты мира и рассчитывает, что проект сыграет решающую роль в следующем переходе в области компьютерных технологий. По словам гендиректора Niantic Джона Ханке, компания «строит будущее, в котором реальный мир заполнен цифровыми творениям, развлечениями и информацией».

Ранее Ханке назвал метавселенную — по крайней мере ту, которая привязывает людей к гарнитурам виртуальной реальности, — «утопическим кошмаром». Свою метавселенную Niantic противопоставляет проекту Meta. В отличие от последней разработчик хочет создать технологию, которая бы приблизила людей к внешнему миру.

«В Niantic мы считаем, что люди становятся счастливее, когда виртуальный мир приводит их к физическому, — пояснял Ханке. — В отличие от научно-фантастической метавселенной, реальная метавселенная будет использовать технологии для улучшения нашего опыта в физическом мире в том виде, в каком мы его знаем в течение тысяч лет».