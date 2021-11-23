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Баскетболиста Леброна Джеймса дисквалифицировали в НБА на один матч. Он ударил соперника

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:04

Баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса отстранили от следующего матча НБА из‑за того, что он ударил Айзейю Стюарта в ходе игры с «Детройт Пистонс». Об этом сообщил ESPN.

Стюарта также дисквалифицировали, причем сразу на два матча за «нагнетание атмосферы на площадке, а также в связи с повторявшимся агрессивным преследованием» Джеймса. Оно, судя по всему, и привело к тому, что Джеймс ударил по лицу соперника.

Теперь форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» пропустит игру с «Нью-Йорк Никс», а центровой «Детройт Пистонс» — матчи с «Майами Хит» и «Милуоки Бакс». Джеймсу дисквалификация обойдется в 284 тыс. долларов, Стюарту — в 45 тыс. долларов.

Конфликт между спортсменами произошел 21 ноября. Во время борьбы за подбор после штрафного броска Джеймс отмахнулся локтем от Стюарта и разбил ему в кровь бровь. Леброн был удален с поля, после чего Стюарт неоднократно пытался разобраться с ним.

Это удаление — лишь второе в продолжительной карьере Леброна Джеймса. В 2017 году его также отстранили от игры из‑за споров с арбитрми. Стюарт же в начале этого сезона участвовал в потасовке с Блэйком Гриффином.

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