Вышел официальный тизер нового сезона «Эйфории»

В начале ролика Ру (Зендая) танцует под песню «Call Me Irresponsible» в исполнении Бобби Дарина. Затем, под динамичную нарезку кадров из нового сезона, голос Ру говорит: «Пока взрослеешь кажется, что все вокруг навсегда. Но со временем начинаешь понимать, что это не так, и ты можешь потерять всех, кого любишь».

К своим ролям также вернутся Джейкоб Элорди, Сидни Суини, Ангус Клауд, Сторм Рейд, Хантер Шефер и другие.

Посмотреть новые серии можно будет на «Амедиатеке» и Okko, у которого есть объединенная подписка с ней.

Первый сезон «Эйфории» вышел в 2019 году и рассказывал о современных американских подростках — в первую очередь о 17-летней наркоманке Ру и ее трансгендерной подруге Джулс.

«Афиша Daily» брала интервью у создателей «Эйфории» — шоураннера Сэма Левинсона и актрисы Зендаи. Говорили о том, каково сейчас быть подростком и стоит ли родителям и детям смотреть сериал вместе.