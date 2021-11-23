перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Разработчик Pokemon Go привлек 300 млн долларов на создание метавселенной на основе 3D-карты мира 22:55
Amediateka/YouTube
Вышел официальный тизер нового сезона «Эйфории» 22:10
Баскетболиста Леброна Джеймса дисквалифицировали в НБА на один матч. Он ударил соперника 22:04
Черные коты, иерархия у волков и мрачное средневековье: мифы, в которые люди почему‑то все еще верят 21:51
Telegram уберет рекламу из каналов чиновников и госструктур 21:37
На «Винзаводе» открылась выставка о новой женственности 21:03
В Music Media Dome пройдет сольный концерт Zivert. Он запланирован на 15 апреля 20:48
Песня «Порнофильмов» вне закона, молельная комната в МХАТе и другие новости дня
20:35 дайджест
В «Художественном» покажут фильм «Официальный конкурс» с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом 19:49
В низких темпах вакцинации в Австрии, Швейцарии и Германии обвинили антропософию. Что это такое? 19:41
Кулачный бой официально признали в России видом спорта 18:54
Россия и Венгрия договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации 18:14
«Союзмультфильм» отреагировал на критику перезапуска «Ну, погоди!» 18:03
Минздрав предложил разрешить Росздравнадзору блокировать сайты с поддельными медсправками до суда 17:54
punkmovies/Instagram
Песню «Порнофильмов» «Нищих убивай!» признали экстремистской и запретили на территории России 17:28
«Фонтанка»: общепит и магазины в Петербурге могут получить отсрочку на введение QR-кодов 16:59
«Пытка для молодежи»: глава СК призвал отменить ЕГЭ и вернуть советскую систему образования 16:46
Альбом Адель «30» стал самым продаваемым в США за три дня после релиза 16:40
Lush не будет использовать Facebook и другие соцсети «до тех пор, пока они не станут безопаснее» 16:21
Суд взыскал с Первого канала миллион рублей по иску Юрия Лозы 16:01
Отключить рекламу

Вышел официальный тизер нового сезона «Эйфории»

Семён Гудошников
Сегодня в 22:10

На ютьюб-канале «Амедиатеки» появился официальный русскоязычный тизер второго сезона «Эйфории». Премьера новых серий — 10 января.

В начале ролика Ру (Зендая) танцует под песню «Call Me Irresponsible» в исполнении Бобби Дарина. Затем, под динамичную нарезку кадров из нового сезона, голос Ру говорит: «Пока взрослеешь кажется, что все вокруг навсегда. Но со временем начинаешь понимать, что это не так, и ты можешь потерять всех, кого любишь».

К своим ролям также вернутся Джейкоб Элорди, Сидни Суини, Ангус Клауд, Сторм Рейд, Хантер Шефер и другие.

Посмотреть новые серии можно будет на «Амедиатеке» и Okko, у которого есть объединенная подписка с ней.

Первый сезон «Эйфории» вышел в 2019 году и рассказывал о современных американских подростках — в первую очередь о 17-летней наркоманке Ру и ее трансгендерной подруге Джулс.

«Афиша Daily» брала интервью у создателей «Эйфории» — шоураннера Сэма Левинсона и актрисы Зендаи. Говорили о том, каково сейчас быть подростком и стоит ли родителям и детям смотреть сериал вместе.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Последняя дуэль
Мэтт Деймон вызывает Адама Драйвера на поединок
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить