Telegram уберет рекламу из каналов чиновников и госструктур

Telegram перестанет публиковать рекламные сообщения в каналах глав государств, иных государственных структур и чиновников. Об этом сообщил администратор телеграм-чата Durov’s Chat, где пользователям часто отвечает сам Павел Дуров.

«Это было временно, сейчас мы исключаем каналы государственных чиновников и правительственных организаций из рекламной платформы», — написал он в ответ на один из вопросов.

В конце октября Дуров анонсировал появление в мессенджере рекламной платформы. Ее начали тестировать в ноябре — первым рекламным сообщением стал пост самого Дурова о запуске рекламы в приложении.

На нововведение пожаловались некоторые владельцы телеграм-каналов — они не могут ни управлять рекламными постами, появляющимися в их канале, ни даже видеть их.

Для пользователей, которые не хотят видеть рекламу в мессенджере, Дуров пообещал ввести «недорогую подписку». А для владельцев каналов Telegram разрабатывает опцию размещения «невидимого» объявления, которое «при условии достаточной стоимости показа» скроет рекламу.