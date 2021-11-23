Черные коты, иерархия у волков и мрачное средневековье: мифы, в которые люди почему‑то все еще верят

Пользователь Reddit с ником Sera0Sparrow создал тред, в котором задал вопрос: «Что очевидно является мифом, но глубоко укоренилось в нашем обществе?». Делимся самыми интересными ответами – от запрета сидеть близко к телевизору до слишком мрачного средневековья. «Социальное разделение на альфа и бета, которое мы „наблюдали“ у волков. Исследователь, проводивший эксперимент, понял, что сделал много ошибок в своей первоначальной версии, и провел остаток своей жизни, пытаясь исправить ущерб, нанесенный этим отчетом», — u/vacannabisgrower. «Убеждение о том, что молния никогда не ударяет дважды в одно и то же место. На самом деле, ударяет, и очень часто», — u/Back2Bach.

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«Что нужно запрокидывать голову, если идет кровь из носа», — u/ELpork. «Что вам нужно выждать 24 часа, перед тем как сообщить о пропавшем человеке. Если вы искренне считаете, что кто‑то пропал, сообщите об этом сразу. Чем быстрее будет подано заявление о пропаже, тем больше шансов, что человека найдут. Это особенно важно, когда речь идет о пропавших без вести детях», — u/didnsignup4dis. «Средние века на самом деле были не такими варварскими и мрачными, как мы думаем», — u/BelicianPixieFry

«Как средневековый историк, я согласен. Викторианцы обманули нас в этом вопросе», — u/lordcaledonia.

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«Что черные божьи коровки с красными пятнами ядовитые», — u/harleyhemp. «Что попадание под дождь вызывает простуду», — u/boredsaffron.

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«Если вы сидите слишком близко к телевизору, вы ослепнете», — u/uggythegorilla.

«Я почти уверен, что это произошло по двум причинам. Во-первых, в 1960-х General Electric создала цветной телевизор, который испускал огромное количество радиации — примерно в 100 тыс. раз выше нормы. Во-вторых, вероятно, телевизор хотели посмотреть и другие люди в доме, а ваше детское лицо, приклеенное к экрану, мешало их планам», — u/CaptainFunktastic.

«Мне говорили: „Помни, не садись слишком близко к экрану! Это вредно для твоих глаз!“ Я сейчас: пристегиваю гарнитуру VR прямо к моему лицу на час в день», — u/kitkat_kathone.

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«Что тяжелый труд всегда окупается. Я знаю людей, которые до пенсии работают как кони на аддералле и ничерта за это не получают», — u/EvolvingEachDay. «Что кошки привязываются не к хозяевам, а к дому. Категорически неверно», — u/mulberstedp. «Что змеи злые и обязательно нападут на вас. Змеи — очень пугливые существа, которые боятся людей и кусаются только в целях самообороны», — u/felixrocket7835.

«Кроме, наверное, черных мамб. Они защищают территорию, очень агрессивные и нападут, если вы окажетесь в пределах 20 футов — они очень быстрые», — u/KetogenicKraig. «Что черные коты приносят неудачу. Это действительно глупо. К тому же черные коты выглядят чертовски круто», — u/Intelligent-Safe8111.

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