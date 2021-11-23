На «Винзаводе» открылась выставка о новой женственности

У входа гостей встречает роботизированный объект, созданный медиахудожником Vtol. А внутри — инсталляция Ирины Кориной , аудио-инсталляция Lisokot, произведения Таисии Коротковой , Нины Котел, Ани Моховой, Ирины Кориной, Ани Самойловой, Мики Плутицкой, Кати Герасименко и Ксении Перетрухиной.

Экспозиция объединила 10 произведений современных художников, отражающих глубинные женские качества. Движение по выставке организаторы сравнивают с путешествием по ним.

В московском центре современного искусства «Винзавод» открылась выставка «Пространство / Space», посвященная новой женственности. Об этом представители площадки рассказали « Афише Daily ».

«На выставке Пространство / Space зритель поочередно попадает в десять пространств работ художников, отражающих женские качества. Мы обходим квинтэссенцию фемининного гендерного стереотипа, обращаясь к природе женственности. Женственность — в чистом ее проявлении — проводник для самых смелых идей, то самое пространство, дающее возможность всему появляться и происходить», — отметила куратор Ася Аникеева.

Посетить «Пространство» можно бесплатно. Оно будет открыто в Галерее «Бродильный цех» до 10 декабря 2021 года.

Выставка стала продолжением глобального исследования современной женственности, инициированного Mriya Resort & SPA и режиссером Ксенией Зуевой («Вторжение», «Близкие»). Она использует проект для создания документального фильма «Манифест новой женственности».