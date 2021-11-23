В Music Media Dome пройдет сольный концерт Zivert. Он запланирован на 15 апреля

Российская поп-певица Zivert выступит с сольным концертом на сцене Music Media Dome 15 апреля 2022 года. Исполнительным продюсером выступления станет МТС Live. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

Команда проекта создаст яркое технологическое шоу с уникальными декорациями и спецэффектами. Поклонников артистки ждет световое и звуковое представление с участием музыкантов, работавших с Zivert над совместными треками.

На концерте певица представит песни из своего недавнего альбома «Vinyl #2», вышедшего осенью 2021 года. Над ним Zivert работала в течение двух лет. Также со сцены прозвучат и главные хиты артистки.

«Музыка стала более взрослой, но мы сохранили свой почерк, полюбившийся людям, — с легким налетом зерна, как в старом кино», — так Zivert описывает свою музыку сегодня. Приобрести билеты на концерт можно только на сайте МТС Live. Они стоят от 3000 рублей.

В прошлом году «Афиша Daily» публиковала большое интервью с Zivert. В нем артистка рассказала о работе стюардессой, плотном графике, успехе песни «Life» и любви к музыке 80-х.