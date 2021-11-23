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В «Художественном» покажут фильм «Официальный конкурс» с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:49

В московском кинотеатре «Художественный» пройдет спецпоказ фильма Мариано Кона и Гастона Дюпра «Официальный конкурс», в котором снялись Пенелопа Крус и Антонио Бандерас. Он состоится 24 ноября, в 19.00. Об этом «Афише Daily» рассказали представители кинотеатра.

Лента закроет кинофестиваль, приуроченный к 112-му дню рождения «Художественного». Ранее на нем уже показали такие картины, как «Сядь за руль моей машины», «Новый кинотеатр „Парадизо“», «Остров Бергмана» и «Берлин — симфония большого города».

Фильм Кона и Дюпра расскажет о старом миллиардере, который решает профинансировать фильм. Но съемочная площадка превращается в настоящее поле боя, когда на ней появляются два прославленных актера с разными подходами к профессии и модная феминистка-режиссер.

Мировая премьера «Официального конкурса» прошла в рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля 2021 года. Билеты на показ в Москве можно приобрести на «Афише».


«Новый фильм изобретательных аргентинцев Гастона Дюпра и Мариано Кона — трагикомедия о вечной конкуренции между людьми „искусства“ (в кавычках или нет), о неистребимом человеческом эго, усиленном в миллион раз в случае „художников“ (в кавычках или нет), о бесконечной манипуляции, обмане и фальши, без которых нет (кино)бизнеса. Кино о кино снимается нечасто, тем большая редкость — ироничная, остроумная сатира, точно и по делу „разоблачающая“ творцов и дельцов кино».
Стас Тыркин
Программный директор кинотеатра «Художественный»
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