В «Художественном» покажут фильм «Официальный конкурс» с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом

В московском кинотеатре «Художественный» пройдет спецпоказ фильма Мариано Кона и Гастона Дюпра «Официальный конкурс», в котором снялись Пенелопа Крус и Антонио Бандерас. Он состоится 24 ноября, в 19.00. Об этом «Афише Daily» рассказали представители кинотеатра.

Лента закроет кинофестиваль, приуроченный к 112-му дню рождения «Художественного». Ранее на нем уже показали такие картины, как «Сядь за руль моей машины», «Новый кинотеатр „Парадизо“», «Остров Бергмана» и «Берлин — симфония большого города».

Фильм Кона и Дюпра расскажет о старом миллиардере, который решает профинансировать фильм. Но съемочная площадка превращается в настоящее поле боя, когда на ней появляются два прославленных актера с разными подходами к профессии и модная феминистка-режиссер.

Мировая премьера «Официального конкурса» прошла в рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля 2021 года. Билеты на показ в Москве можно приобрести на «Афише».